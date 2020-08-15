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Источник: ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасионала»

03:30
Бруну Фукс. Фото Twitter
Бруну Фукс. Фото Twitter
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Центральный защитник «Интернасионала» Бруну Фукс близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 21-летнего бразильца 7 миллионов евро. Армейцы уже согласовали личный контракт с игроком на пять лет. Также защитником интересовались «Лилль» и «Милан».

В текущем сезоне Фукс провел 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

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