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Источник: Четыре клуба MLS интересуются Фарфаном

06:25
Джефферсон Фарфан. Фото ФК "Локомотив".
Джефферсон Фарфан. Фото ФК "Локомотив".
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По сообщениям перуанских СМИ, бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан вызывает интерес у нескольких клубов MLS.

Сообщается, что игрока хотят подписать «Нью-Йорк Сити», «Портленд», «Монреаль» и «Интер Майами» — клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм.

1 августа 35-летний Фарфан стал свободным агентом. В минувшем сезоне перуанец провел три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

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