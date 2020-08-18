Источник: Четыре клуба MLS интересуются Фарфаном

По сообщениям перуанских СМИ, бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан вызывает интерес у нескольких клубов MLS.

Сообщается, что игрока хотят подписать «Нью-Йорк Сити», «Портленд», «Монреаль» и «Интер Майами» — клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм.

1 августа 35-летний Фарфан стал свободным агентом. В минувшем сезоне перуанец провел три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.