Источник: «Челси» предложит за Неймара 300 миллионов евро

Нападающий «ПСЖ» Неймар следующим летом может перейти в «Челси», сообщает El Desmarque. Лондонцы намерены сделать щедрое предложение как клубу, так и игроку. После истечения срока трансферного бана «Челси» собирается заплатить 300 миллионов евро, а футболисту предложит контракт с зарплатой 42 миллиона, что сделает его самым высокооплачиваевым игроком мира.

В минувшее трансферное окно форвард мог покинуть «ПСЖ». К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере с французской стороной. В 3 матчах этого сезона на счету Неймара 2 гола.

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