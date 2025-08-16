Источник: «Челси» не претендует на Доннарумму

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не интересен «Челси», сообщает The Sun.

Ранее стало известно, что 26-летний итальянец близок к переходу в «Манчестер Сити». По данным La Stampa, в английском клубе вратарь будет получать около 12 миллионов евро в год. Также в соглашении предусмотрены бонусы. При этом «ПСЖ» запросил 50 миллионов евро за голкипера.

В сезоне-2024/25 Доннарумма в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.