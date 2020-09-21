Источник: «Челси» купит вратаря «Ренна», побив рекорд Чеха. Вчера Кепа допустил очередной ляп

«Челси» договорился с «Ренном» по трансферу вратаря Эдуара Менди. Как сообщает RMC, лондонцы заплатят за 28-летнего сенегальца 24 миллиона евро плюс еще шесть миллионов составят различные бонусы. Голкпиер подпишет 5-летний контракт.

Это рекордная сумма для вратаря из французской лиги. Предыдущая рекордная продажа составила 13 миллионов и также была установлена в сделке между «Ренном» и «Челси». За эту сумму лондонцы в 2004 году приобрели Петра Чеха. Столько же стоил вратарь Бенжамен Леком, перешедший в 2019 году из «Монпелье» в «Монако».

Менди пройдет медицинское обследование для перехода в «Челси» в Берлине в связи с ограничениями в Великобритании по коронавирусу.

Основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага — самый дорогой голкипер в истории футбола. В 2018 году лондонцы приобрели его у «Атлетика» за 80 миллионов евро. Однако после перехода он допустил уже несколько серьезных ошибок. Последняя ошибка на данный момент — пас на ногу Садио Мане во вчерашней игре с «Ливерпулем» (0:2). Сенегалец забрал мяч у Кепы и поразил пустые ворота.