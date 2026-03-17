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17 марта, 02:01

Источник: «Челси» готовит трансфер Райана Месси

Павел Лопатко

«Челси» заинтересован в переходе полузащитника «Страсбура» Райана Месси, играющего на правах аренды за саудовский «Неом», сообщает TEAMtalk.

По данным источника, «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ» также интересовались 18-летним французом, но владельцы «Челси» (BlueCo) не хотят отпускать его из своей мультиклубной сети.

Первоначально планировалось, что Месси сначала интегрируют в основу «Страсбура» в сезоне-2026/27, а затем отправят на «Стэмфорд Бридж». Сейчас этот план пересматривается.

В сезоне-2025/26 Месси в 22 матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт со «Страсбуром» действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в миллион евро.

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