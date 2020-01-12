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Источник: Бруну Фернандеш договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

10:08
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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщил в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

По данным источника, стороны согласовали контракт до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Клубы продолжают переговоры по трансферу. Сделка может быть завершена в ближайшие дни.

25-летний португалец в текущем сезоне провел 24 матча за «Спортинг» и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.

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