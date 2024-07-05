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Сегодня, 08:21

Источник: «Брайтон» договорился о переходе хавбека «Фейеноорда» Виффера за 30 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Брайтон» достиг соглашения с «Фейеноордом» о переходе опорного полузащитника Матса Виффера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний нидерландец подпишет пятилетний контракт. «Фейеноорд» получит за игрока 30 миллионов евро плюс бонусы. Однако, футболист еще не проходил медосмотр.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виффера в 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 42 матча, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Фейеноорд
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