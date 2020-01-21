Источник: Боженик, которым интересовался ЦСКА, согласовал контракт с «Гамбургом»
11:31
Нападающий «Жилины» Роберт Боженик согласовал контракт с «Гамбургом», сообщает Abendblatt.de.
По сведениям источника, 20-летний словак близок к переходу в немецкую команду, хотя договоренности между клубами пока нет.
Ранее сообщалось, что ЦСКА следит за Божеником и готов предложить за него 6 млн евро.
В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевых передачах.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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