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Источник: Боженик, которым интересовался ЦСКА, согласовал контракт с «Гамбургом»

11:31
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Нападающий «Жилины» Роберт Боженик согласовал контракт с «Гамбургом», сообщает Abendblatt.de.

По сведениям источника, 20-летний словак близок к переходу в немецкую команду, хотя договоренности между клубами пока нет.

Ранее сообщалось, что ЦСКА следит за Божеником и готов предложить за него 6 млн евро.

В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевых передачах.

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