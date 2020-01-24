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Источник: «Борнмут», «Ньюкасл» и «Уотфорд» хотят арендовать Роуза, «Тоттенхэм» рассчитывает продать игрока

12:46
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Защитником «Тоттенхэма» Дэнни Роуз интересуются «Борнмут», «Ньюкасл» и «Уотфорд», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, эти клубы хотели бы арендовать 29-летнего англичанина, однако «Тоттенхэм» предпочли бы продать игрока или отдать в аренду с обязательным выкупом.

В текущем сезоне Роуз провел 12 матчей в АПЛ и заработал пять желтых карточек. В четырех играх Лиги чемпионов защитник отметился двумя голевыми передачами.

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