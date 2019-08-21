Источник: «Болонья» заинтересована в приобретении Краневиттера

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в «Болонье», утверждает calciomercato24.com, ссылаясь на Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, 26-летний аргентинец с итальянским паспортом попал в сферу интересов красно-синих.

Ранее сообщалось, что Краневиттер близок к переходу в «Галатасарай».

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» два года назад, но за это время не смог стать футболистом основы. В июле главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что клуб ищет новое место работы для аргентинца. Краневиттер не заявлен для участия в матчах чемпионата России. За два сезона хавбек провел 27 матчей в премьер-лиге и не забил ни одного мяча.

Портал transfermarkt.de оценивает Краневиттера в 4 миллиона евро.

Источник: Краневиттер может продолжить карьеру в «Галатасарае»