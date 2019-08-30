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Источник: Боласье снова отказался переходить в ЦСКА

15:25
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ЦСКА предпринял еще одну попытку заполучить нападающего «Эвертона» Янника Боласье. Однако сегодня 24-летний конголезец вновь отказался переходить в российский клуб, утверждает Sky Sports.

ЦСКА хотел арендовать нападающего на сезон. Ранее сообщалось, что москвичи уже делали предложение «Эвертону» об аренде игрока с последующим правом выкупа за 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако тогда стороны не смогли прийти к соглашению.

Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в «Астон Вилле» и «Андерлехте». Его контракт с «Эвертоном» истекает в 2021 году. «Ириски» намерены расстаться с Боласье до закрытия трансферного окна.

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