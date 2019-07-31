Источник: "Бешикташ" может перехватить Шюррле у "Спартака"

"Бешикташ" сделает последнее предложение полузащитнику дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Transfer Haberleri в Twitter.
Как ранее сообщал "СЭ", немецкий полузащитник во вторник 30 июля прибыл в Москву и успешно прошел медобследование. В среду 31 июля "Спартак" должен официально объявить о переходе 28-летнего футболиста.
Красно-белые планируют взять Шюррле в аренду. Также в аренде немец провел сезон-2018/19 – Шюррле выступал за английский "Фулхэм".
🚨 | SICAK GELİŞME !— Transfer Haberleri (@Transferhaber6) July 31, 2019
Beşiktaş, Schürrle için son bir teklif daha yapacak.
(Takvim)
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