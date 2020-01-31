Источник: «Бернли» хочет арендовать экс-форварда «Локомотива»

Форвард «Эвертона» Умар Ньясс может продолжить карьеру в «Бернли», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, «Бернли» рассматривает вариант аренды 29-летнего сенегальца до конца сезона.

Ньясс выступал за «Локомотив» с лета 2014-го по зиму 2016 года. В составе московского клуба форвард стал обладателем Кубка России.

В текущем сезоне Ньясс провел 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Последний раз форвард забивал в мае 2018 года «Вест Хэму» (1:3).