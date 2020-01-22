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Источник: Бекхэм хочет пригласить Агуэро в «Интер Майами»

09:25
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы видеть в своем клубе форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает The Sun.

Как сообщает источник, в последние месяцы команда Бекхэма наладила контакты с представителями Агуэро и Дэвида Сильвы. У 31-летнего аргентинца заканчивается контракт с клубом в 2021 году.

В текущем сезоне Агуэро провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. в трех играх Лиги чемпионов форвард забил два гола.

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