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Источник: «Бавария» не планирует бороться за Месси

18:13

«Бавария» не планирует предпринимать никаких попыток подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Bild. Ранее стало известно, что Месси направил факс руководству «Барсы» о намерении расторгнуть контракт.

Сообщалось, что игрока хочет заполучить «Интер», однако по последним данным сам футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити», где работает его бывший тренер Хосеп Гвардьола. Также за Месси хотят побороться «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

«Бавария» в прошедшем сезоне выиграла чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В четвертьфинале главного еврокубкового турнира мюнхенцы разгромили «Барселону» с Месси в составе 8:2.

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