Источник: "Бавария" купит у "Атлетико" Эрнандеза за 80 миллионов евро

"Бавария" завершила сделку по приобретению защитника "Атлетико" Люка Эрнандеза и уже выплатила испанцам первую часть, которая составляет 40 миллионов евро, сообщает журналист Foot Mercato Дахбиа Хаттаби в своем Твиттере. Трансфер 23-летнего французского футболиста оценивается в 80 миллионов.

В текущем сезоне Эрнандез сыграл в 22 матчах за "Атлетико" и забил один гол.

Сейчас защитник испытывает проблемы с коленом и восстанавливается. Сроки возвращения на поле неизвестны.

Контракт Эрнандеза с "Атлетико" истекает 30 июня 2024 года. По версии портала transfermarkt.de, стоимость 23-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.

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