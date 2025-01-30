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Сегодня, 19:29

Источник: «Бавария» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Теля

Руслан Минаев
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Нападающий «Баварии» Матис Тель близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщают L`Equipe и Le Parisien.

По данным источника, «шпоры» заплатят за 19-летнего француза 60 миллионов евро. Отмечается, что окончательное решение остается за нападающим.

Контракт Теля с «Баварией» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. За мюнхенцев Тель провел 83 матча, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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