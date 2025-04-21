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Источник: «Бавария» хочет подписать Симонса в случае неудачи с переходом Вирца

Руслан Минаев
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«Бавария» может подписать контракт с полузащитником «Лейпцига» Хави Симонсом в случае неудачи с трансфером хавбека «Байера» Флориана Вирца, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

21-летний нидерландец Симонс играет за «Лейпциг» с 2023 года, куда он перешел из «ПСЖ».

В этом сезоне хавбек провел 29 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Флориан Вирц
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Хави Симонс
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