Источник: «Бавария» хочет подписать Симонса в случае неудачи с переходом Вирца

«Бавария» может подписать контракт с полузащитником «Лейпцига» Хави Симонсом в случае неудачи с трансфером хавбека «Байера» Флориана Вирца, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

21-летний нидерландец Симонс играет за «Лейпциг» с 2023 года, куда он перешел из «ПСЖ».

В этом сезоне хавбек провел 29 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.