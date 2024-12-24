Источник: «Бавария» хочет подписать форварда «Атлетика» Нико Уильямса

«Бавария» в летнее трансферное окно собирается обновить линию атаки.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы хотят оформить переход нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Потенциальный трансфер будет зависеть от переговоров с игроками мюнхенцев Сержем Гнабри, Лероем Сане и Кингсли Команом.

22-летний Уильямс в этом сезоне провел за баскский 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.