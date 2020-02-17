Источник: «Бавария» активизирует усилия по приобретению Сане

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане летом может перейти в «Баварию». Как сообщает Kicker, в руководстве мюнхенского клуба активизировалось обсуждение возможного приобретения у «горожан» 24-летнего вингера. В «Баварии» считают, что шансы клуба на покупку Сане резко выросли из-за санкций УЕФА против «Манчестер Сити»: «горожане» будут отстранены на два сезона от еврокубков за нарушение финансового fair-play. Это может привести к уходу ряда лидеров из команды.

«Бавария» давно интересуется Сане, однако прошлым летом он получил тяжелую травму, и процесс переговоров остановился. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.