Источник: «Барселона» заплатит «Леганесу» 20 миллионов евро за Брэйтуэйта

«Барселона» подпишет форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Cadena Cope, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его контракте с «Леганесом», поэтому клуб не сможет воспрепятствовать трансферу. При этом указано, что сам «Леганес» пока еще не знает о намерениях «Барсы».

28-летний датчанин в текущем сезоне провел 27 матчей за «Леганес» и забил восемь мячей при одной голевой передаче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 10 миллионов евро. Ранее «Барселоне» разрешили подписать одного игрока вне трансферного периода из-за травмы Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.