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Сегодня, 10:20

Источник: «Барселона» уверена в трансфере Нико Уильямса

Руслан Минаев
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«Барселона» уверена, что достигла соглашения о переходе вингера «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает Managing Barca со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Отмечается, что клуб убедил 22-летнего испанца в своем проекте. В «Барселоне» ждут разрешения ла лиги на осуществление трансфера.

Ранее стало известно, что каталонцы намерены задействовать пункт о выкупе игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
Нико Уильямс
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