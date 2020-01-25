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Источник: «Барселона» согласовала контракт с 17-летним защитником «Куритибы»

10:28
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Защитник «Куритибы» Ян Коуто в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонцы уже согласовала переход 17-летнего бразильца за 5 млн евро. Он будет выступать в «Куритибе» до июня, когда ему исполнится 18 лет.

Коуто считается в Бразилии «новым Дани Алвесом». Защитник стал чемпионом мира среди юношей до 17 лет в составе сборной Бразилии.

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