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Источник: «Барселона» предложит за Лаутаро Мартинеса Ракитича и Видаля

14:21
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб прорабатывает вариант подписания 22-летнего аргентинца в следующем году.

По данным источника, «Барселона» готова предложить за Мартинеса своих полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича. Мартинес в нынешнем сезоне в серии А провел девять матчей, забил четыре мяча. В Лиге чемпионов на его счету два гола в трех матчах.

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