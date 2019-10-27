Источник: «Барселона» предложит за Лаутаро Мартинеса Ракитича и Видаля

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб прорабатывает вариант подписания 22-летнего аргентинца в следующем году.

По данным источника, «Барселона» готова предложить за Мартинеса своих полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича. Мартинес в нынешнем сезоне в серии А провел девять матчей, забил четыре мяча. В Лиге чемпионов на его счету два гола в трех матчах.