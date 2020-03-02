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Источник: «Барселона» предложила за Лаутаро 70 миллионов евро, Семеду и Видаля

19:42
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону», сообщает FCInterNews.It.

По сведениям источника, каталонцы предложили за 22-летнего аргентинца 70 млн евро, а также защитника Нелсона Семеду и полузащитника Артуро Видаля.

У Мартинеса есть пункт в его контракте, который позваоляет выкупить его за 111 млн евро в первые две недели июля, однако «Барселона» не намерена активировать этот пункт.

Клуб также рассматривает Мартинеса как долгосрочную замену Луиса Суареса, которому в январе исполнилось 33 года.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 21 матч серии А, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

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