Источник: "Барселона" по просьбе Роналдо поборется со "Спартаком" за Хаджи

Полузащитник "Вииторула"​ Янис Хаджи – сын румынского экс-футболиста Георге Хаджи может перейти в "Барселону", сообщает El Gol Digital. В приобретении хавбека заинтересован "Вальядолид", который не может заплатить 10 миллионов евро, именно столько требует румынский клуб. Тем не менее, председатель совета директоров Роналдо намерен установить хорошие отношения с каталонцами.

Согласно его плану, "Барселона" приобретет игрока и отдаст в аренду в "Вальядолид". Ранее сообщалось об интересе к Хаджи со стороны "Спартака". В чемпионате Испании, кроме "Барселоны", на него претендует "Севилья", "Жирона" отказалась от переговоров.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

В "Спартаке" может оказаться сын Хаджи. Что нужно о нем знать