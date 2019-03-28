Источник: "Барселона" может обменять Коутинью или Малкома на Рэшфорда

"Барселона" готова предложить полузащитника Филлипе Коутинью или нападающего Малкома в рамках сделки по приобретению форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, информирует El Mundo Deportivo.

По информиции СМИ, каталонцы видят в 21-летнем англичанине замену для уругвайского форварда Луиса Суареса, которому в январе исполнилось 32 года, а Малком и Коутинью не имеют постоянной игровой практики в "Барселоне".

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Рэшфорда в 80 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что "МЮ" является основным претендентом на Коутинью.

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