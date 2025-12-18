Источник: «Барселона» может купить Бастони у «Интера» на замену Араухо

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает журналист Маттео Моретто.

Спортивный директор сине-гранатовых Деку ездил в Милан с целью обсудить возможный переход 26-летнего итальянца.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает Бастони в качестве потенциальной замены Рональду Араухо. Ранее сообщалось, что 26-летний уругваец обратился к клубу с просьбой об отпуске после эмоционально сложного удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3). По информации СМИ, защитник отправился в Иерусалим в короткую поездку, чтобы получить духовную помощь.

В сезоне-2025/26 на счету Бастони 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.