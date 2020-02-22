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Источник: «Барселона» интересуется Онана

12:41
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Вратарь «Аякса» Андре Онана может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб следит за 23-летним камерунцем. Однако главным претендентом на голкипера является «Челси», у которого проблемы с вратарской линией.

Онана пять лет провел в академии «Барселоны». С 2015 года камерунец выступает за «Аякс», с которым стал чемпионом Голландии и обладателем Кубка страны, а также вышел в финал Лиги Европы-2017.

В текущем сезоне на счету Онана 21 матч в чемпионате, в которых 8 раз он отыграл на ноль.

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