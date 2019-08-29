Источник: «Барселона» готова заплатить «ПСЖ» 200 миллионов евро за Неймара и отдать трех игроков

Продолжаются переговоры по переходу нападающего Неймара из «ПСЖ» в «Барселону», утверждает журналист BBC Гильем Балаге. По информации источника, каталонцы предложили парижанам 200 миллионов евро.

«Барселона» также планирует включить в сделку защитника Жан-Клера Тодибо и хавбека Ивана Ракитича, отдав игроков на постоянной основе «ПСЖ», а нападающего Усмана Дембеле отдадут парижанам в аренду на текущий сезон.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Ранее в СМИ появилась информация, что сине-гранатовые представят Неймара в качестве своего игрока 29 августа.

Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению // В «ПСЖ» опровергли трансфер Неймара в «Барсу». Бразилец вышел на тренировку