Сегодня, 09:06

Источник: «Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна

Сергей Ярошенко

«Барселона» проявляет серьезный интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну, сообщает El Nacional.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта нацелен на укрепление состава и рассматривает возможность подписания 24-летнего норвежца. Отмечается, что для осуществления трансфера, который в клубе оценивают примерно в 125 миллионов евро, руководство готово расстаться с Рональдом Араухо, Дани Ольмо и Фермином Лопесом.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделав 1 результативную передачу. Контракт Холанна с «Сити» рассчитан до конца июня 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоиомсть футболиста в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Жоан Лапорта
