Источник: Балотелли станет одноклубником Боатенга в команде Берлускони

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли продолжит карьеру в «Монце», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. 30-летний форвард в ближайшее время должен пройти медобследование в клубе серии B.

Владельцем «Монцы» является бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони. Балотелли выступал за «Милан» с 2013 по 2016 год с перерывом.

Последним клубом в карьере Балотелли была «Брешиа», которую он покинул летом из-за конфликта с руководством.

Ранее сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в бразильском «Васку да Гама».

Ранее в «Монцу» перешел другой экс-игрок «Милана» — Кевин-Принс Боатенг.