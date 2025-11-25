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25 ноября 2025, 03:55

Источник: АЗ может продать «Ливерпулю» права на Смита за 28 миллионов евро

Павел Лопатко

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника Кеса Смита, сообщает Football Insider.

По данным источника, за 19-летнего нидерландца запросили около 28 миллионов евро. Также на него претендуют «Реал», «Барселона», «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо попросил главного скаута клуба Юни Калафата приехать в Нидерланды, чтобы последить за Смитом.

В сезоне-2025/26 Смит в 20 матчах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
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