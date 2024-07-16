Источник: «Аталанта» согласилась продать Миранчука в «Атланту» за 11 миллионов евро

«Аталанта» договорилась с «Атлантой» о сумме отступных за полузащитника Алексея Миранчука, сообщает TuttoAtalanta.

По данным источника, бергамаски заработают на трансфере 28-летнего россиянина 11 миллионов евро. Отмечается, что сам хавбек тоже дал свое согласие на переход в клуб МЛС. Стороны уладят все детали в ближайшие несколько дней.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.