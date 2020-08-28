Источник: «Аталанта» предложила за Миранчука 14 миллионов евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, клуб из Бергамо готов предложить за 24-летнего россиянина 14 миллионов евро. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне Миранчук провел пять матчей за «Локо», забив два мяча и отдав три голевых передачи. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.