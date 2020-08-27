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Источник: «Аталанта» лидирует в борьбе за Миранчука

08:53
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, клуб из Бергамо опережает «Милан» в гонке за 24-летнего россиянина. Сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за игрока около 10 млн евро.

На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне Миранчук провел пять матчей за «Локо», забив два мяча и отдав три голевых передачи. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.

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