Источник: «Аталанта» лидирует в борьбе за Миранчука
08:53
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту», сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, клуб из Бергамо опережает «Милан» в гонке за 24-летнего россиянина. Сообщалось, что «Аталанта» готова заплатить за игрока около 10 млн евро.
На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.
В текущем сезоне Миранчук провел пять матчей за «Локо», забив два мяча и отдав три голевых передачи. Показатели хавбека в турнирах-2019/20 — 16 голов и 5 результативных пасов в 32 официальных встречах.