Источник: «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Атлетико» интересуются Гакпо

Полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо находится в сфере интересов «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Атлетико», сообщает TEAMtalk.

По данным источника, 27-летний нидерландец может быть готов покинуть «Энфилд», если потеряет место в стартовом составе.

При этом «красные» готовы включить Гакпо в сделку по обмену на полузащитника «Лейпцига» Яна Диоманде, которого продолжают связывать с ролью потенциального преемника Мохамеда Салаха.

Гакпо играет за «Ливерпуль» с января 2023 года, его контракт действует до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 52 матчах забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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