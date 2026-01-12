Источник: «Астон Вилла» близка к трансферу хавбека «Атлетико» Галлахера

«Астон Вилла» близка к соглашению с «Атлетико» о переходе полузащитника Конора Галлахера, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, переговоры находятся на завершающей стадии. Бирмингемцы арендуют 25-летнего англичанина с обязательным правом выкупа. Контракт Галлахера с «Атлетико» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 хавбек провел 27 матчей, забил три гола и сделал один результативный пас.