Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

12 января, 17:59

Источник: «Астон Вилла» близка к трансферу хавбека «Атлетико» Галлахера

Руслан Минаев

«Астон Вилла» близка к соглашению с «Атлетико» о переходе полузащитника Конора Галлахера, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, переговоры находятся на завершающей стадии. Бирмингемцы арендуют 25-летнего англичанина с обязательным правом выкупа. Контракт Галлахера с «Атлетико» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 хавбек провел 27 матчей, забил три гола и сделал один результативный пас.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник «Фиорентины» Пабло Мари перешел в «Аль-Хиляль»

Источник: «Тоттенхэм» хочет перехватить Галлахера у «Астон Виллы»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости