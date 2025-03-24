Источник: «Арсеналу» интересен Исак, «Ньюкасл» оценивает форварда в 150 миллионов фунтов

«Арсенал» заинтересован в переходе нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, сообщает TEAMTalk.

По данным источника, ранее «канониры» рассчитывали на трансфер хавбека «сорок» Бруно Гимарайнша, но теперь их приоритет — шведский форвард.

«Ньюкасл» оценивает Исака в 150 миллионов фунтов стерлингов. Это делает маловероятным потенциальный переход в «Арсенал».

25-летний Исак в этом сезоне забил 23 мяча и сделал 5 голевых пасов в 33 играх за «Ньюкасл». Его контракт истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.