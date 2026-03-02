Источник: «Арсенал» заинтересован в защитнике «Интера» Бастони

«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Caught Offside.

По информации источника, руководство английского клуба считает, что тактическая схема Микеля Артеты подходит под сильные стороны 25-летнего итальянца. «Интер» готов рассмотреть предложения от 90 до 100 миллионов евро.

Бастони перешел в «Интер» из «Аталанты» в августе 2017 года. В этом сезоне он провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 80 миллионов евро.