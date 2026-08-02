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Источник: «Арсенал» предложил «Реалу» 135 миллионов евро за Винисиуса

Сергей Ярошенко

«Арсенал» сделал предложение «Реалу» о трансфере нападающего Винисиуса Жуниора в размере 135 миллионов евро, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 145 миллионов евро. Отмечается, что 26-летний бразилец открыт к переходу в АПЛ. Футболист не принял последнее предложение «Реала» о продлении контракта.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2025/26 на счету игрока 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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