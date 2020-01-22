Источник: «Арсенал» хочет приобрести защитника «Шахтера» Матвиенко

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает «Команда № 1». Ранее сообщалось об интересе к нему стороны «Манчестер Сити».

По данным источника, представители «канониров» ведут переговоры с «Шахтером» о переходе игрока в зимнее трансферное окно. Доверенные лица самого футболиста уже встречались с руководителями английского клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ранее был ассистентом Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити».

23-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при одной голевой передаче.