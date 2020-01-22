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Источник: «Арсенал» хочет приобрести защитника «Шахтера» Матвиенко

08:47
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Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает «Команда № 1». Ранее сообщалось об интересе к нему стороны «Манчестер Сити».

По данным источника, представители «канониров» ведут переговоры с «Шахтером» о переходе игрока в зимнее трансферное окно. Доверенные лица самого футболиста уже встречались с руководителями английского клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ранее был ассистентом Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити».

23-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Дополнительная информация

http://zbirna.com/2020/01/21/londonskij-arsenal-polozhil-glaz-na-zashhitnika-shahtera-i-sbornoj-ukrainy/

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