Источник: "Арсенал" еще не договорился о переходе Пепе

RMC опроверг информацию о том, что "Арсенал" договорился о переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.

Источник также указывает, что на игрока есть и другие претенденты - это "Ливерпуль" и "Интер". Ранее сообщалось и об интересе "Наполи". "Лилль" хочет получить за игрока 80 миллионов евро.

24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с "Лиллем" действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

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