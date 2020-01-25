Источник: Алькасер может заменить в «Тоттенхэме» травмированного Кейна

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб провел переговоры о трансфере 26-летнего испанца. Алькасер должен стать заменой Харри Кейну, который выбыл из-за травмы на долгий срок.

В текущем сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал две результативные передачи.