Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: Алькасер может заменить в «Тоттенхэме» травмированного Кейна

14:54
Теги:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб провел переговоры о трансфере 26-летнего испанца. Алькасер должен стать заменой Харри Кейну, который выбыл из-за травмы на долгий срок.

В текущем сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир