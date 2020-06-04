Источник: Алексей Миранчук может перейти в «Фиорентину»
15:35
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии, сообщает Betting Insider.
По сведениям источника, «Фиорентина» контактировала по поводу перехода 24-летнего хавбека со скаутом «железножорожников» Андреем Лосюком, находившемся в Италии.
Ранее сообщалось, что зимой игроком интересовался «Ювентус», но переход заблокировал главный тренер Юрий Семин.
В текущем сезоне Миранчук провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
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