Источник: Алекс Теллес договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Порту» Алекс Теллес согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пришли к договоренности по всем пунктам, включая агентские комиссионные. При этом английскому клубу еще предстоит договориться с «Порту». У «МЮ» есть запасной вариант на случай, если переговоры не будут успешными.

Ранее сообщалось, что «Порту» хочет получить за игрока 20 миллионов евро. В сезоне-2019/20 29-летний бразилец провел за «Порту» 49 матчей, на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.