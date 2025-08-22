Источник: «Аль-Иттихад» сделал «Зениту» новое предложение по Венделу

Руководство клуба «Аль-Иттихад» направило «Зениту» официальное предложение о трансфере полузащитника Маркуса Вендела, сообщает Hatrick со ссылкой на источники.

Действующий контракт 27-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В июле сообщалось, что «Зенит» согласился продать Вендела в «Аль-Иттихад» за 30 миллионов евро, но игрок отказался.

В сезоне-2024/25 Вендел сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.