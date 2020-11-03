Источник: Ахмед Муса перейдет в «Галатасарай»

«Галатасарай» заключил предварительное соглашение с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой, сообщает Fotomac. Ранее форвард сборной Нигерии расторг соглашение с «Ан-Насром» из Саудовской Аравии.

Отмечается, что из-за низкого уровня чемпионата Муса потерял в «Ан-Насре» мотивацию. Представитель 28-летнего футболиста сам вышел на «Галатасарай» и предложил услуги Мусы.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и первую половину 2018-го. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России, проведя в общей сложности 182 матча и забив 61 гол во всех турнирах.