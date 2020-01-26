Источник: 21-летний вингер «Барселоны» перейдет в «Рому»

«Рома» достигла соглашения с «Барселоной» по трансферу 21-летнего вингера каталонцев Карлеса Переса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, римский клуб возьмет испанского нападающего в аренду до конца сезона-2019/20 с обязательным правом выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

В сезоне-2019/20 Перес принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.