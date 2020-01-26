Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: 21-летний вингер «Барселоны» перейдет в «Рому»

17:27
Теги:

«Рома» достигла соглашения с «Барселоной» по трансферу 21-летнего вингера каталонцев Карлеса Переса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, римский клуб возьмет испанского нападающего в аренду до конца сезона-2019/20 с обязательным правом выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

В сезоне-2019/20 Перес принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир